Фуркулицэ – ПДС: В прошлом году вы обещали аграриям увеличить субсидии на сельское хозяйство, а сегодня отказываетесь от этого (ВИДЕО)

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Фракция ПДС проголосовала против проекта Блока коммунистов и социалистов об удвоении Национального фонда развития сельского хозяйства и окружающей среды. И это несмотря на то, что год назад, на так называемом “протесте трактористов” у стен парламента депутаты партии “Действие и солидарность” лично обещали аграриям увеличить субсидии. Об этом правящему большинству напомнил вице-председатель фракции БКС Корнелиу Фуркулицэ.

– Год назад вы обещали сделать всё для увеличения субсидий на сельское хозяйство. Сегодня же вы отказываетесь от этого, – сказал он.

Напомним, что фракция ПДС также отказалась выделить компенсации тем фермерам, чей урожай пострадал от града весной и летом этого года.

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