Фуркулицэ: ПДС пытается усыпить бдительность избирателей, но цели и задачи их и их кураторов неизменны (ВИДЕО)

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Сущность правых партий и тех, кто их курирует, никогда не изменится. В этом уверен председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отмечает, что данные формирования в настоящее время пытаются усыпить бдительность избирателей, однако сразу после выборов они вернутся к своей обычной повестке.

– Если кошка ловит мышей, она всегда будет это делать и не станет кушать кукурузу. Или волк никогда не станет есть траву вместе с овцами, на которых он охотится. При приходе правых партий будет разгул тех нехороших вещей, которые они промульгируют. Идеология правых партий всегда остаётся идеологией правых партий. Если у них будет большинство, это всё будет воплощено в жизнь и очень быстро, потому что этого от них требуют кураторы. Ради этого их кураторы им помогают. Не думайте, что посол США и посол ЕС бегают по всем нашим учреждениям для того, чтобы обеспечить те принципы, которые присущи левым партиям. Нет, они бегают для того, чтобы добиться тех принципов, которые им нужны, для реализации идеалов правых партий, – сказал он.

Фуркулицэ отметил, что в настоящее время осуществляется давление на некоторые партии с тем, чтобы они не мешали ПДС и отказались от участия в выборах в пользу партии “Действие и солидарность”, увеличив её шансы.

– Послы умеют “убеждать”. Но ничего хорошего победа правых гражданам не принесёт, – добавил социалист.

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