Фуркулицэ – ПДС: Люди всё ещё ждут обещанных “хороших времён”. Пока что они наступили только для ваших чиновников и родственников (ВИДЕО)

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Марафон антисоциальных законов. Так деятельность парламентского большинства в завершившейся осенней сессии охарактеризовала фракция Блока коммунистов и социалистов. Как отметил с парламентской трибуны вице-председатель фракции БКС Корнелиу Фуркулицэ, если бы существовала премия за самый антисоциальный парламент, ПДС непременно получила бы её.

В частности, Фуркулицэ напомнил, что ПДС повысила пенсионный возраст до 63 лет как для женщин, так и для мужчин, отменила двойную индексацию пенсий и отказала в предоставлении ставшей уже традиционной единовременной помощи пожилым людям. Парламентское большинство не захотело повысить зарплату врачей на 40% по причине якобы отсутствия денег, однако нашло их для повышения зарплаты депутатов, министров, президента и судей КС. На сотни миллионов леев увеличило расходы на Госканцелярию, а средств для помощи аграриям не выделило. Отказалось бесплатно кормить учащихся 5-9 классов.

– Впервые за почти полгода парламент отклонил все проекты оппозиции…Это, в том числе, привело к тому, что ПДС получила постыдную “красную карточку” от Венецианской комиссии, – сказал он.

Фуркулицэ также напомнил о том, как в прошлом году ПДС, будучи в оппозиции, была недовольна “ночным” принятием законов тогдашним большинством.

– Но когда мы были у власти, мы одобрили большинство предложений от оппозиции. Вы же – не согласились ни с одним, хотя мы просили денег на ремонт школ, детсадов, больниц, дорог, на уличное освещение, другие проекты, реализации которых ждут люди, – подчеркнул он.

Обратил внимание социалист и на аннулирование ПДС конкурсов на замещение вакантных должностей, а также на мнимую транспарентность в принятии решений.

– Утверждённая в августе программа правления называется “Молдова хороших времён”. В период реализации этой программы “хороших времён” топливо подорожало на несколько леев, газ – на 139%, отопление – на 60%. На 30% дороже стал уголь и примерно на столько же – дрова, – сказал он.

В заключение Фуркулицэ выразил надежду на то, что в следующем году ПДС будет вести себя более конструктивно и учитывать мнение оппозиции и предлагаемые ею решения, так как их ждёт народ.

– Граждане для этого голосовали за нас – чтобы мы сделали лучше их жизнь, а не только чиновников и их родственников, – заключил социалист.

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