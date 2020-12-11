Фуркулицэ: Освободить граждан от выплаты украденного миллиарда – наш долг (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Освободить граждан от выплаты украденного миллиарда – наш долг (ВИДЕО)

Внесённый в парламент социалистами проект об отмене так называемого “Закона о миллиарде” необходим, так как граждане не должны покрывать из своих карманов “кражу века”. Об этом в рамках интервью заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Освободить граждан от этого долга – обязанность каждого ответственного деятеля и депутата, – сказал он. 

Фуркулицэ подчеркнул, что отменить данный закон реально, а у Национального банка есть достаточно резервов, которые можно использовать для возмещения госдолга, в который был превращён кредит НБМ.

– Мы не видим препятствий для реализации этого решения, – добавил лидер фракции ПСРМ.

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