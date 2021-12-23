Фуркулицэ “освежил память” ПДС: Сделали ребрендинг ЛДПМ и стали партией из трёх букв (ВИДЕО)

0

Социалисты и в 2015 году голосовали за снятие иммунитета – с Влада Филата – и ждали, что, как и обещал, он выступит с такими заявлениями, из-за которых политическая система Молдовы взлетит на воздух. Но так и не дождались – вероятно, потому то, “что в таком случае многие из этого зала были бы не в парламенте, а в другом месте”. Об этом в рамках заседания законодательного органа заявил вице-председатель фракции БКС Корнелиу Фуркулицэ, который “освежил память” депутатов ПДС.

– Вы все – выходцы из ЛДПМ. Вы сделали ребрендинг, создали партию из трёх букв, может, потом их будет две, но в конце концов останется одна, – сказал он, обращаясь к правящему большинству.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.