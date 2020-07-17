Фуркулицэ осадил Агаке: Вы – “чемпион” по “перебежкам” в парламенте (ВИДЕО)

Фуркулицэ осадил Агаке: Вы – “чемпион” по “перебежкам” в парламенте (ВИДЕО)

Председатель парламентской фракции ПСРМ осадил на вчерашнем заседании перешедшего из Демпартии в “Про-Молдова” Ангела Агаке. Последний с парламентской трибуны разразился пламенной речью в адрес бывших коллег из ДПМ и всего парламентского большинства. 

– Если вы думаете, что подобными дискурсами отмоетесь от своих грехов, вы сильно ошибаетесь. Вы – “чемпион” по “перебежкам” в парламенте. Вы вышли покинули и ДПМ, и ЛДПМ. Наверное, вы сами забыли, сколько раз выходили туда-сюда из партий, – сказал он. 

Фуркулицэ также пристыдил Агаке за отсутствие смелости у последнего высказать бывшим коллегам своё недовольство в лицо.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md