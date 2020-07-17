Фуркулицэ осадил Агаке: Вы – “чемпион” по “перебежкам” в парламенте (ВИДЕО)

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Председатель парламентской фракции ПСРМ осадил на вчерашнем заседании перешедшего из Демпартии в “Про-Молдова” Ангела Агаке. Последний с парламентской трибуны разразился пламенной речью в адрес бывших коллег из ДПМ и всего парламентского большинства.

– Если вы думаете, что подобными дискурсами отмоетесь от своих грехов, вы сильно ошибаетесь. Вы – “чемпион” по “перебежкам” в парламенте. Вы вышли покинули и ДПМ, и ЛДПМ. Наверное, вы сами забыли, сколько раз выходили туда-сюда из партий, – сказал он.

Фуркулицэ также пристыдил Агаке за отсутствие смелости у последнего высказать бывшим коллегам своё недовольство в лицо.

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