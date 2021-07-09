Фуркулицэ: Ограничение права голоса – большая ошибка

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Все граждане РМ обладают конституционным правом выражать свой политический выбор путём голосования. Политики, которые ограничивают в этом праве граждан, совершают большую ошибку, отметил в интервью председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Все наши граждане равны, вне зависимости от того, где они находятся – на востоке, на западе или в Приднестровье, – сказал он.

Напомним, накануне Апелляционная палата распорядилась сократить число участков в Приднестровье с 41 до 12. ЦИК оспорил это решение в Высшей судебной палате. Тысячи граждан страны приняли участие сегодня в акции протеста, организованной Блоком коммунистов и социалистов, и потребовали аннулировать скандальный вердикт судей.

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