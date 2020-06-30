Фуркулицэ обратится в Генпрокуратуру по факту подкупа Гацкана (ВИДЕО)

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Об этом председатель фракции ПСРМ заявил на брифинге для прессы. Он отметил, что две недели назад Гацкан сам рассказал ему о том, что представители “Про-Молдова” предложили ему 500 тысяч у.е. за выход из фракции.

Фуркулицэ отметил, что тогда названная сумма Гацкана, судя по всему, не устроила. Он предположил, что она удвоилась или даже утроилась.

– Я лично обращусь сегодня в Генеральную прокуратуру с заявлением, в котором отмечу, что некоторое время назад у меня была дискуссия с Гацканом и что он рассказал, что его хотят подкупить, – сказал Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ призвал Штефана Гацкана сдать свой мандат, так как он ему не принадлежит, а полученные деньги пожертвовать системе здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

– Вы не имеете права ходить с набитыми деньгами карманами и счастливым лицом! – добавил он.

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