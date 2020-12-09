Фуркулицэ об устроенной “АКУМ” потасовке в парламенте: Зомби-поход (ВИДЕО)

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Председатель парламентской фракции Партии социалистов сожалеет, что всё общество стало свидетелем нелицеприятного зрелища, имевшего место в законодательном органе на прошлой неделе. В рамках передачи на частном телеканале Корнелиу Фуркулицэ рассказал, что зачинщиками и наиболее активными участниками потасовки были депутаты партии “Действие и солидарность” Майи Санду.

– Как все видели, непосредственные нападения начала фракция ПДС. Руководил этим лидер фракции, депутат Игорь Гросу, активно участвовал Думитру Алайба и другие. Они выражали своё недовольство непарламентскими приемами. Если кто-то говорит, что мы вели себя неправильно, некорректно, то хочу обратить внимание, что мы находились на своих местах. Те, кто был в нашей части зала, преследовали другие цели. Те методы, которыми они пытались остановить заседание парламента, недостойны любой политической партии. Это было похоже на зомби-поход, – сказал Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ считает, что это действо было запланированным. Он также уверен, что сумма причинённого ущерба – около 60 тысяч леев – должна быть взыскана с зачинщиков.

– Ущерб ущербом, но важна моральная сторона и то зрелище, которое было показано избирателям. Думаю, у них будет возможность сделать соответствующие выводы, кто и как себя вел в этой ситуации, – добавил социалист.