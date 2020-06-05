Фуркулицэ об оппозиции: Пришли в парламент сделать “селфи” и “зачекиниться”

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Неформальная коалиция Санду-Канду-Шор и их “придаток” Нэстасе и сегодня устроили спектакль. Они отправились в парламент, чтобы сделать селфи и “зачекиниться”, а также, чтобы изобразить работу и заботу о людях. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель фракции ПСРМ в законодательном органе страны Корнелиу Фуркулицэ.

Он отмечает, что на заседание явились даже не все представители данных парламентских групп, поскольку поняли, что для этого шоу хватит и половины.

– Фракция ПСРМ наиболее заинтересована в том, чтобы заседания парламента возобновились как можно скорее и мы могли утвердить законопроекты, инициированные президентом Игорем Додоном, принятия которых ждут люди. Но мы должны соблюдать и некоторые правила. Если в последующие дни не будет зарегистрировано новых случаев коронавируса у депутатов, надеемся, что на следующей неделе деятельность законодательного органа восстановится, – подчеркнул он.

Фуркулицэ добавил, что возглавляемая им фракция ждет вынесение на голосование проекта о предоставлении помощи в размере 700 леев всем пожилым людям, чья пенсия меньше 3000 леев, а также проекта о поэтапном удвоении зарплат всем медицинским работникам. Что касается законопроекта об НПО, социалист подчеркнул, что депутаты ПСРМ готовы проголосовать за него только в том случае, если будут приняты внесенные ими поправки для защиты суверенитета народа.

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