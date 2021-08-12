Фуркулицэ об оказанной Западом поддержке ПДС на выборах: Эту «фактуру» придётся оплатить (ВИДЕО)

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Международные финансовые учреждения потребуют от новой власти проведения административной реформы. В этом уверен вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ. В рамках передачи «Интервью недели» на «Первом в Молдове» он отметил, что западные партнёры не просто так массово поддерживали на выборах ПДС.

⁃ Эту «фактуру» нужно будет потом оплатить. Не зря была оказана поддержка, не в благих целях, чтобы РМ процветала, а в политических интересах, – сказал он.

В данном контексте Фуркулицэ напомнил о решении КС по Республиканскому стадиону. Он добавил, что коммунисты и социалисты будут настаивать на отмене – не только этого закона, но и Закона о миллиарде.

⁃ Мы видим, что по поводу украденного миллиарда особых действий нет. Не исключаю, что на прокурора сейчас идет такое давление как следствие того, что прокурор проявил интерес и имеет возможность поднять вопрос о Законе о миллиарде и действиях, осуществлённых в тот период при участии ЛДПМ. Всё это стараются «затушить», отвести от этого внимание, чтобы «торчащие ушки» оттуда не вылезли больше, – добавил он.

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