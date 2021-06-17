Фуркулицэ об атаках на блок: Политические карлики действуют по указке ПДС. Они получат то, что заслуживают

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Закон и здравый смысл, равно как и нормальность, незнакомы некоторым псевдополитикам, заблудившимся на молдавской земле. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Заявление было сделано после того, как накануне “радикальная группа анонимной партии, по указанию партии жёлтого цвета, уничтожила предвыборный баннер Блока коммунистов и социалистов, располагавшийся вблизи Железнодорожного вокзала”.

– Эти политические карлики похвастались своим “героическим поступком” в соцсетях, объявив “большую победу” над плакатом, который, кстати, является частной собственностью компании, предоставляющей нам за деньги свои услуги. Если они думают, что получат больше голосов, если будут по указке жёлтых из ПДС швыряться продуктами своей жизнедеятельности, атаковать наши семьи, включая детей, разрушать частную собственность и “побеждать” по одному предвыборному баннеру, они горько ошибаются. Наш народ никогда не принимал подобные грязные и плохо пахнущие деяния, – подчеркнул Фуркулицэ.

Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы примут меры в соответствии с законом, а наблюдатели на выборах публично обозначат свою позицию в отношении данных инцидентов.

– В то же время мы с коллегами обещаем, что, если вы будете продолжать в том же духе, нарушая закон и пренебрегая здравым смыслом, вы получите то, что заслуживаете. У всего есть мера. И ответ будет соответствующий, – подытожил он.

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