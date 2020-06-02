Фуркулицэ о вброшенных видеофальшивках: Произведено на студии “Майами Пикчерз” (ВИДЕО)

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Сегодня у нас есть заграничная кинематографическая студия “Майами Пикчерз”, которая периодически создаёт короткометражки, а передает их один и тот же человек. Об этом в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что сожалеет о том, что периодически в общество вбрасывают некую “легенду” для обсуждения прессой и гражданами.

– Плахотнюк всегда использовал этот метод. Есть люди, которые по своей натуре являются “грязными” и хотят, чтобы другие были такими же. Тем самым они “пачкают” все вокруг. Они считают, что так они будут чувствовать себя лучше и комфортнее. Это абсолютная фальшивка, – сказал он.

Фуркулицэ выразил сожаление в связи с тем, что в обществе этому уделяют столько внимания, когда есть вещи намного важнее.

– Это их тактика. Когда прокурор выдвигает некоторые обвинения, моментально вбрасываются подобные материалы, чтобы перевести внимание “зрителей”, общества на другие действия, – подчеркнул социалист.

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