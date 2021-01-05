Фуркулицэ о так называемом самороспуске парламента: Грубое нарушение Конституции!

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Партия социалистов настаивает на том, чтобы процедуры роспуска парламента и объявления досрочных выборов прошли в строгом соответствии с Конституцией Республики Молдова. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он подробно объяснил, почему самороспуск, на котором настаивают Майя Санду и депутаты ПДС, – грубое нарушение высшего закона страны.

Фуркулицэ напомнил, что ПСРМ всегда выступала за роспуск этого парламента и проведение досрочных выборов, чтобы “освободить законодательный орган от оставшихся элементов олигархического режима”. В то же время, подчёркивает он, все необходимые для этого процедуры должны быть абсолютно законными, а попытки обойти Конституцию, к которым сейчас пытаются прибегнуть президент страны и её депутаты из ПДС, приведут лишь к ещё больше дискредитации государственных учреждений.

– Мы предложили парламентским фракциям и группам дискуссии для определения “дорожной карты” для досрочных выборов. Но, к сожалению, консультациям для поиска законных решений некоторые предпочитают хитрость и уловки, – отметил лидер фракции ПСРМ.

Фуркулицэ добавил, что в Молдове роспуск парламента предусмотрен статьёй 85 Конституции РМ. Она гласит, что “в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов Президент Республики Молдова после консультаций с парламентскими фракциями вправе распустить парламент”.

– Путём роспуска парламента и проведения выборов избирателям предоставляется возможность решить конституционным образом конфликт между властями. Самороспуск же парламента невозможен, так как он не предусмотрен высшим законом, – объясняет социалист.

Фуркулицэ обращает внимание на то, что нет ясности и в том, что касается того, как будет проходить процедура самороспуска, – например, сколько голосов депутатов нужно, чтобы она состоялась. В отсутствие чётких и ясных правил этот процесс невозможен, так как он станет грубым нарушением Конституции, констатирует лидер фракции ПСРМ. А предложенное КС в 1997 году решение о сложении мандата каждым депутатом и теми, кто следует за ними по спискам, в условиях избранного по смешанной системе парламента и депутатов-одномандатников также нереально, констатирует социалист.

– Подводя итог, подчёркиваем, что так называемый “самороспуск” парламента является нарушением Конституции, и мы будем относиться к этому соответствующим образом, – подытожил Корнелиу Фуркулицэ.

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