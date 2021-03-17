Фуркулицэ о ситуации с Дурлештяну: Внешние силы “затянули ручник” (ВИДЕО)

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Социалисты уверены, что на Марианну Дурлештяну было оказано серьёзное давление извне с тем, чтобы она отозвала свою кандидатуру на пост премьера. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”.

– Это было “включение ручника”. “Затянули ручник” до такой степени, что всем пришлось не просто остановиться, но и из всех колёс пошёл приличный дым. Это внешние силы, которые не находятся в РМ. Сама Дурлештяну не находится в Молдове, и те механизмы, которые были применены, возможны только за пределами. В совпадения мы не верим, факты говорят за себя, – сказал он.

Фуркулицэ считает, что давление могло быть оказано для того, чтобы создать другую ситуацию и действовать в ней иначе, чем предусмотрено Конституцией.

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