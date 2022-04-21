Фуркулицэ о “шоу” в парламенте: Плахотнюк остался и радостно потирает руки, видя, как сталкивает нас лбами (ВИДЕО)

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“Плахотнюк остался и радуется”. Так происходящее сегодня на заседании парламента прокомментировал вице-председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Социалист дал понять, что за ходатайством о снятии иммунитета с Раду Мудряка стоят определённые лица.

– В лучших традициях и стиле Плахотнюка, перед Пасхой, в Чистый Четверг. Кто чист в этом зале, пусть бросит в меня камень. Взять декларацию о доходах любого из вас – у кого машина за 10 тысяч леев, кто живёт в доме родителей по 20 лет и так далее. Мудряк не нанёс ущерб государству, не украл государственные деньги. Что это за игра? Бросили нам ведро помоев, и мы в них барахтаемся, вместо того, чтобы обсуждать действительно важные вещи – бюджет, чрезвычайное положение. Кто-то очень радостно потирает руки. Спектакль продолжается. Пасха, у человека день рождения 1 мая, три операции на сердце. Вот радость в стране – поймали Мудряка! Как будто он убегал куда-то. Да он тут каждый день! – возмутился Фуркулицэ.

Депутат ПСРМ добавил, что главный месседж сегодняшнего дня – Плахотнюк остался и радуется происходящему. Фуркулицэ добавил, что тот же сценарий был применён по отношению к председателю Кагульского района Марчелу Ченушэ.

– С нами играют. Нас сталкивают лбами, а кто-то радуется. Это называется рэкет. Мудряку сказали: дай такую-то сумму денег и свободен, парень. Он не захотел. Хотел справедливости. Вот и справедливость, – подытожил Корнелиу Фуркулицэ.

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