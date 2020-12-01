Фуркулицэ о Санду: Ничего не делать и только обвинять других не получится! (ВИДЕО)

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Майе Санду не удастся сохранить удобную для неё позицию – ничего не делать и только обвинять других в том, что они не выполняют её требования. В этом уверен председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

В рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” он напомнил, что после инаугурации Майя Санду станет частью власти.

– Если она предпочтёт выбрать тактику конфликта – посмотрим, сколько она продлится. Прошу избирателей хорошо посмотреть, каким будет “продукт” политика, за которого они голосовали. Тактика, строящаяся лишь на обвинениях, заданиях и лозунгах не будет продуктивной для страны. Она должна засучить рукава и вместе с остальными политическими силами и госучреждениями подставить плечо и помочь преодолеть трудности, с которыми мы сегодня сталкиваемся, – сказал он.

Фуркулицэ также осудил последние заявления Санду в адрес России и Приднестровья, отметив, что “они вписываются в то, о чём обычно заявляют партнёры фонда Сороса”.

– Мы видели, как жителей Приднестровья назвали “сепаратистами”, как препятствовали их доступу на участки. Как мы хотим воссоединить страну и преодолеть все разногласия между правым и левым берегами Днестра, если мы видим такое дискриминационное отношение? Нехорошо, – добавил он.

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