Фуркулицэ о решении КС: Закон должен восторжествовать (ВИДЕО)

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Судьи КС должны принять единственно правильное решение, которое очень чётко определяет Конституция. Об этом председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в эфире программы “Главный вопрос” на “НТВ Молдова”. Он высказал своё мнение по поводу вердикта, который Конституционный суд должен вынести 23 февраля в отношении повторного выдвижения на пост премьер-министра Натальи Гаврилицэ.

– Поля для каких-то других решений я не вижу. Об этом говорят и большинство конституционалистов, – сказал он.

Фуркулицэ отметил, что КС постановил, что до 23 февраля парламент не имеет права рассматривать этот вопрос, что фактически является приостановлением указа Майи Санду. Вместе с тем, он не исключил, что вердикт Суда будет таким неоднозначным, что конституционалисты “ещё пару дней будут пытаться расшифровать, что имеется в виду”.

– Не исключаю, что решение откроет путь для обращения президента в КС по поводу роспуска парламента. Этот сценарий очень вероятен, мы к нему готовимся и ответим, – сказал он.

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