Фуркулицэ о решении ДПМ покинуть правящую коалицию: Не исключено, что оно было продиктовано извне (ВИДЕО)

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Решение Демократической партии покинуть правящую коалицию, озвученное перед вторым туром президентских выборов, – ошибочный и безответственный шаг. Так считает председатель фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Социалист не исключает, что оно могло быть продиктовано извне определёнными силами. Он также полагает, что после этого ДПМ рискует оказаться за “бортом” парламента в случае проведения досрочных выборов.

– На мой взгляд, это был ошибочный шаг со стороны ДПМ. Возможно, на это повлияли из некоторых соображений, не исключено, что определенные круги извне. Заявление Павла Филипа был чем-то вроде: “Мы с вами дружим, пока у вас всё хорошо, а если вам станет чуть сложнее, посмотрим, будем ли дружить дальше”, – сказал он в рамках программы “Acces direct” на “НТВ Молдова”.

Фуркулицэ выразил уверенность в том, что в случае досрочных парламентских выборов результат демократов после этого решения будет “весьма скромным”.

– Возможно, они даже не преодолеют избирательный порог, – добавил он.

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