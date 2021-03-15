Фуркулицэ о правительстве Дурлештяну: В нём будут только технократы (ВИДЕО)

Фуркулицэ о правительстве Дурлештяну: В нём будут только технократы (ВИДЕО)

Правительство Марианны Дурлештяну, если она будет избрана на пост премьер-министра, будет строго технократическим. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он заверил, что в составе кабинета министров не будет членов партий.  

– Будут беспартийные специалисты, – сказал он. 

Напомним, что ранее в парламенте образовалось техническое большинство из 54 депутатов, которое поддержало кандидатуру Марианны Дурлештяну на пост премьера. Однако Майя Санду, вопреки Конституции и решению КС, выдвинула на эту должность не её, а повторно Наталью Гаврилицэ.

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