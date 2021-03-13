Фуркулицэ о “последовательности” Санду: То требует срочно провести досрочные выборы, то настаивает на локдауне. Где логика?!

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Майя Санду должна выполнить свою конституционную обязанность и выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, а её указания в адрес парламента и правительства не имеют ничего общего с полномочиями главы государства. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Сегодня он участвовал в заседании Высшего совета безопасности и подтвердил ранее озвученную позицию: социалисты категорически против введения в стране локдауна.

– Вынужден выступить с некоторыми уточнениями после сделанных Майей Санду заявлений. Подчёркиваю: решение попросить ввести новый локдаун принадлежит лично Майе Санду, но никак не большинству членов ВСБ. Санду должна проявить смелость и ответственность и сказать правду: она требует полностью заблокировать экономику минимум на две недели, – отметил Фуркулицэ.

ПСРМ, добавил он, продолжает выступать против тотальных ограничений, на которых настаивает Санду. В то же время, отмечает социалист, президент не отказывается и от требования провести досрочные выборы. Данные противоречия в действиях и заявлениях главы государства приводят в недоумение граждан.

– Если у Майи Санду есть предложения, связанные с борьбой с пандемией, пусть озвучит их, а также источники финансирования, если предполагаются затраты. Так поступил бы ответственный и профессиональный президент, которого волнует судьба страны и граждан, и который знает, как решать проблемы, а не только как создавать их, – подытожил Корнелиу Фуркулицэ.

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