Фуркулицэ о пятничном заседании парламента: Вместо помощи гражданам – «сырые» законопроекты (ВИДЕО)

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Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ прокомментировал намеченное на пятницу, 13 августа, заседание парламента. Социалист подчеркнул, что чрезвычайность этой сессии может быть оспорена.

Фуркулицэ отметил, что ожидал увидеть в повестке инициативы в помощь гражданам – например, пострадавшим от разгула стихии фермерам. Однако в пятницу парламент будет рассматривать вызывающие массу вопросов проекты.

Чрезвычайная сессия созывается для решения чрезвычайных вопросов. Это неординарная процедура. В данном же случае мы видим повестку с «сырыми» законопроектами, которые не прошли даже все парламентские комиссии, не были обсуждены с обществом, экспертами – даже иностранными. Поэтому чрезвычайность этой сессии может быть ещё оспорена, – сказал он.

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