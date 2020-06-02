Фуркулицэ о перебежчиках: В прежнем парламенте выбрали один “туристический маршрут”, в этом – другой (ВИДЕО)

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Ноу-хау в мировой политике. Так председатель парламентской фракции ПСРМ квалифицирует феномен политического туризма в законодательном органе страны. Корнелиу Фуркулицэ отмечает, что некоторые депутаты умудрились прославиться дважды, причем каждый раз их “маршрут” был новым.



– Конечно, мы сожалеем, что отдельные наши бывшие коллеги решили испробовать “политический туризм”. Некоторые даже прославились тем, что сделали это дважды. Это ноу-хау для мировой политики: в прежнем парламенте выбрали один “туристический маршрут”, в этом – другой. Думаю, избиратели должны сделать вывод о работе этих депутатов. По мне – такого не должно быть в политике. Выбрали тебя по спискам одной партии – будь добр идти до конца. Не хочешь – сдай мандат и иди, куда вздумается, – сказал он в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

Фуркулицэ также отметил, что попытки подкупа депутатов ПСРМ были и продолжаются, однако он уверен в том, что ни один из них не поддастся искушению, потому что они прекрасно понимают, что тогда их призовут к ответу избиратели.

– Да, попытки подкупить депутатов ПСРМ были и продолжаются, но наши коллеги справляются. О каждом таком случае докладывается руководству. Мы не боимся, что кто-то из членов партии, депутатов-социалистов, может примкнуть к другому политическому проекту, – подытожил он.

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