Фуркулицэ о ПДС: Дом “горит”, а они решили поменять в нём мебель (ВИДЕО)

Фуркулицэ о ПДС: Дом “горит”, а они решили поменять в нём мебель (ВИДЕО)

Все парламентские партии, за исключением ПДС, согласны с тем, что сначала нужно разрешить сложную пандемическую ситуацию и только после этого идти на досрочные выборы. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках передачи на общественном телеканале. 

– В парламенте есть широкий консенсус по поводу того, что нужно разрешить ситуацию путём избрания или правительства национального спасения, или технического правительства, у которого будут полные полномочия и которое сможет справиться с этими сложностями. Это наша ответственность, мы были избраны в парламент для решения проблем страны. Мы не можем оставить ситуацию такой, какая она есть, и пойти на досрочные. Это то же самое, что менять мебель в горящем доме, – сказал он. 

Напомним, что сегодня состоится заседание Политического исполкома ПСРМ, на котором партия примет решение о своих дальнейших действиях в сложившейся ситуации.

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