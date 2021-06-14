Фуркулицэ о молчании ПДС по делу о “краже века”: У них рыльце в пушку

Фуркулицэ о молчании ПДС по делу о “краже века”: У них рыльце в пушку

Дело о “краже века” осталось в повестке только Партии социалистов, тогда как остальные формирования, обещавшие гражданам и вернуть миллиард, и наказать виновных, об этом, похоже, забыли, и теперь обещают населению “бороться с коррупцией”. Об этом в интервью радиостанции “Свободная Европа” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– В предвыборных платформах наших оппонентов эта тема не освещена, из чего мы делаем вывод, что у них “рыльце в пушку”. Многие члены той партии, у которой есть все шансы пройти в парламент, входили в состав правительств, решивших выделить займы, что в конечном счёте привело к тому, что эти деньги вывели за границу. Это уже доказано. Поэтому сейчас ими используется общий предвыборный слоган – “борьба с коррупцией”, – сказал он. 

Фуркулицэ также отметил, что имена бенефициаров и участников “кражи века” хорошо известны, однако никто из них не понёс заслуженного наказания.

– Все знали, что происходило внутри, но молчали. Единственными, кто тогда поднял эту проблему, кто проводил митинги, были мы, социалисты, – добавил он. 

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