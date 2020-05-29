Фуркулицэ о мафии Плахотнюка-Шора: Сначала обокрали людей, а теперь используют их в своих целях

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Мафия Плахотнюка-Шора, которая почти 10 лет обворовывала страну, украла банки и Международный аэропорт Кишинева, продолжает использовать в своих целях граждан. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ, комментируя сегодняшний “протест”, организованный партией “Шор” у центрального офиса Партии социалистов.

Фуркулицэ отмечает, что государство должно заботиться обо всех гражданах и обеспечить им лучшие условия жизни. Социалисты солидарны с людьми, которые просят более высокие зарплаты и пенсии.

– Мы абсолютно уверены в том, что, если бы Плахотнюк и Шор не украли миллиард долларов, сегодня мы бы удвоили зарплаты всем бюджетникам, удвоили бы или даже утроили пенсии. Но мы категорически против того, чтобы мафиози, которые обокрали страну, использовали несчастных людей в качестве пушечного мяса. Беглые олигархи чувствуют, что прокуроры всё быстрее приближаются к ним, что их обяжут ответить перед законом и вернуть всё, что они украли у народа. У мафии нет ни единого шанса вернуть себе страну. Народ им это не позволит, а ПСРМ рядом с нацией, за людей, за страну! – подытожил он.

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