Фуркулицэ о газовом кризисе: Президент или премьер должны были взять мешок сухарей, полететь в Москву и сидеть там, пока не договорились бы о хорошей цене (ВИДЕО)

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Бездействие руководства страны в разрешении энергетического кризиса станет предметом расследования специальной комиссии. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил вице-председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ. Он отметил, что власть совершила настоящее преступление против народа – из-за безответственности ПДС финансово пострадает каждый житель Молдовы.

– Платить будет потребитель, и вне зависимости от того, нравится властям Москва или не нравится, туда на переговоры должен был поехать тот, кого приняли бы. Взять мешок с сухарями и сидеть там, пока не договорились бы о хорошей цене. От отсутствия действий пострадают люди, мы будем платить. А платить мы будем больше, потому что кто-то не захотел, чтобы пострадал его имидж. Я слышал даже, что Санду запретили ехать в Москву, – сказал он.

Фуркулицэ отметил, что из-за газа подорожают и другие услуги, а также продукты питания. Не лучше, чем с газом, обстоит ситуация и с электроэнергией, подчеркнул социалист.

– Это преступление против народа. Каждый пострадает из-за безответственности власти, – подытожил он.

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