Фуркулицэ о двойных стандартах послов: Санду открыто агитирует за ПДС, а все молчат (ВИДЕО)

Фуркулицэ о двойных стандартах послов: Санду открыто агитирует за ПДС, а все молчат (ВИДЕО)

Деятельность Майи Санду в период предвыборной кампании является беспрецедентным примером использования административного ресурса. Однако послы западных стран закрывают на это глаза, в очередной раз демонстрируя двойные стандарты. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Она никак не стесняется проводить агитационную политическую кампанию, хотя законом это запрещено. И политической этикой тоже. Это недопустимо, – сказал он. 

Фуркулицэ обратил внимание на двойные стандарты внешних партнёров, проявившиеся и в этой ситуации.

– Когда президентом был Игорь Додон, все смотрели через лупу, писали, кричали, что нельзя, никак, недопустимо. Он тогда взял отпуск за свой счёт, чтобы не быть обвинённым ни в чём. Сейчас же президент страны проводит активную агитационную работу, выезжает к диаспоре, проводит встречи – все молчат. Это двойные стандарты, – подытожил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md