Фуркулицэ о двойных стандартах послов: Санду открыто агитирует за ПДС, а все молчат (ВИДЕО)

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Деятельность Майи Санду в период предвыборной кампании является беспрецедентным примером использования административного ресурса. Однако послы западных стран закрывают на это глаза, в очередной раз демонстрируя двойные стандарты. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Она никак не стесняется проводить агитационную политическую кампанию, хотя законом это запрещено. И политической этикой тоже. Это недопустимо, – сказал он.

Фуркулицэ обратил внимание на двойные стандарты внешних партнёров, проявившиеся и в этой ситуации.

– Когда президентом был Игорь Додон, все смотрели через лупу, писали, кричали, что нельзя, никак, недопустимо. Он тогда взял отпуск за свой счёт, чтобы не быть обвинённым ни в чём. Сейчас же президент страны проводит активную агитационную работу, выезжает к диаспоре, проводит встречи – все молчат. Это двойные стандарты, – подытожил он.

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