Фуркулицэ о двойных стандартах ПДС: Когда им выгодно – “мы доминировали”, когда нет – “над нами доминировали”

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Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов в Парламенте РМ Корнелиу Фуркулицэ уличил власть в двойных стандартах. “После переговоров по газу говорили о том, что это “успех правительства”, а теперь – что это внутренняя проблема АО “Молдовагаз” в отношениях с “Газпромом”. Но это не так. Контакт подписал кабинет министров”, – напомнил Фуркулицэ в интервью радиостанции “Свободная Европа”.

Социалист в очередной раз отметил, что полную ответственность за те условия, на которых был подписан договор, несёт правительство.

– Эти переговоры должны были вестись как минимум на уровне премьер-министров. Правительство решило отправить министра. Чем всё это закончилось – мы знаем…Почему руководство страны обратилось к третьим лицам, а не напрямую к администрации? Почему сначала говорили, что это успех правительства, рассказывали о вкладе президента, о том, что она возглавила кризисный центр, а потом заявили, что это было не так? Мы направим запросы по этому поводу, потому что Наталья Гаврилица в какой-то момент сказала, что Андрей Спыну не имел права подписывать этот контракт, а потом оказалось, что имел. Этот договор вообще действителен? Мы видим полную непоследовательность в заявлениях, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Вице-председатель фракции БКС выразил уверенность в том, что “власть должна сделать всё для того, чтобы граждане были в состоянии платить за потребляемый газ”. По его мнению, указанные в контракте условия оплаты должны быть пересмотрены. В то же время государство должно найти средства для того, чтобы компенсировать населению в достаточной мере повышение тарифа.

– Почему деньги на повышение зарплаты судей КС нашлись, а на это – нет? Эту проблему можно решить только снизив закупочную цену и компенсируя разницу, которой у “Молдовагаз” нет. В противном случае компания дойдёт до банкротства, а эта ситуация будет повторяться из месяца в месяц, но с каждым разом масштабы будут расти. Дефицит создан не из-за того, что “Молдовагаз” не платит, а из-за того, что поступления ниже, чем та цена, которую должна покрывать компания, – пояснил он.

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