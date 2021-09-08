Фуркулицэ о действиях ПДС: Мы скатываемся в диктатуру (ВИДЕО)

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Отказ от проведения конкурсов и назначение прокуроров и судей по принципу партийной принадлежности создают очень опасные прецеденты. Мы скатываемся в диктатуру. Так считает вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Я понимаю, что прикрываются доверием, голосованием народа, но на парламентских выборах в партийных платформах нигде не было сказано о том, что будут отменены конкурсы. Сейчас заявляется, что вследствие конкурса не всегда можно получить ожидаемый результат. О чём мы говорим? Конкурс создан для того, чтобы выиграл наиболее профессиональный и подготовленный. То, что он не является членом вашей партии или чьим-то кумом, родственником, это не означает, что он не не профессионал. Априори заявляется, что все члены ПДС неподкупны и не не нарушают закон. Так, извините, может они завтра нарушат, послезавтра, – сказал Корнелиу Фуркулицэ.

Он также отметил, что вместо объединения общества и выполнения обещаний, данных гражданам, своей первостепенной задачей ПДС сегодня видит смещение генпрокурора.

– На мой взгляд, парламентское большинство должно в первую очередь заниматься экономическими вопросами, пандемией. Однако у них нет решений, но чтобы дать людям зрелищ, они взялись за генпрокурора, желая назначить на этот пост своего ставленника, – добавил социалист.

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