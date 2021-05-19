Фуркулицэ о деятельности комиссии по делу Чауса: Нас ждут громкие заявления (ВИДЕО)

Фуркулицэ о деятельности комиссии по делу Чауса: Нас ждут громкие заявления (ВИДЕО)

Председатель парламентской фракции ПСРМ отмечает, что, согласно оценке всех специалистов, провести операцию по похищению человека в центре Кишинёва без ведома молдавских спецслужб было невозможно. Сейчас над расследованием случившегося работает соответствующая парламентская комиссия.

Думаю, в ближайшее время она выйдет с громкими заявлениями на этот счёт, – заявил Корнелиу Фуркулицэ в рамках передачи на частном телеканале.

Председатель фракции ПСРМ также считает, что запись с Чаусом, опубликованная в Интернете в понедельник, была вброшена специально, чтобы «как-то успокоить ситуацию и не создавать неудобства правым партиям в период электоральной кампании».

По их задумке операция должна была пройти без «сучка и задоринки», чего, к сожалению для них, не случилось. Когда человека засовывают в багажник машины, и он решил, что так ему удобнее, – я сомневаюсь в этом, – добавил Фуркулицэ.

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