Фуркулицэ: Ни одна информационная “петарда” не должна помешать расследованию “кражи века” и наказанию виновных

Фуркулицэ: Ни одна информационная “петарда” не должна помешать расследованию “кражи века” и наказанию виновных

Фальшивые сценаристы стали теперь и фальшивыми художниками. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отмечает, что сегодня мы стали зрителями новой постановки “Майами Пикчерз”, в которой на этот раз фигурируют бумажки с нарисованными цифрами. 

– Заканчивается фантазия или у кого-то так сильно подгорает, что совершают такие детские ошибки? Как я уже говорил ранее, продвижение расследования “кражи века” с целью привлечения к ответственности виновных в самом масштабном преступлении в истории страны доводит некоторых до истерики и побуждает запускать всё больше фальшивок для того, чтобы отвлечь внимание от этого дела. Информационные петарды не должны влиять на доведение правды до общественности, наказание виновных и конфискацию их имущества в интересах народа, – отметил он. 

Фуркулицэ добавил, что в самое ближайшее время подаст уголовную жалобу в связи с очередной фальшивкой. Он выразил надежду на то, что прокуроры прольют свет в этом деле, основанном на лжи.

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