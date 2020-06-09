Фуркулицэ: Ни одна информационная “петарда” не должна помешать расследованию “кражи века” и наказанию виновных

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Фальшивые сценаристы стали теперь и фальшивыми художниками. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Он отмечает, что сегодня мы стали зрителями новой постановки “Майами Пикчерз”, в которой на этот раз фигурируют бумажки с нарисованными цифрами.

– Заканчивается фантазия или у кого-то так сильно подгорает, что совершают такие детские ошибки? Как я уже говорил ранее, продвижение расследования “кражи века” с целью привлечения к ответственности виновных в самом масштабном преступлении в истории страны доводит некоторых до истерики и побуждает запускать всё больше фальшивок для того, чтобы отвлечь внимание от этого дела. Информационные петарды не должны влиять на доведение правды до общественности, наказание виновных и конфискацию их имущества в интересах народа, – отметил он.

Фуркулицэ добавил, что в самое ближайшее время подаст уголовную жалобу в связи с очередной фальшивкой. Он выразил надежду на то, что прокуроры прольют свет в этом деле, основанном на лжи.

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