Фуркулицэ: Необходимости в протестах нет. Досрочным выборам никто не противится (ВИДЕО)

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“Хотим голову Додона” – разве с таким плакатом подобает выходить избранному президенту?” – недоумевает председатель парламентской фракции ПСРМ.

Акция протеста, организованная Майей Санду в минувшее воскресенье, носила строго политический характер, а каждая из участвовавших в мероприятии партий преследовала сугубо свои цели. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Необходимости в протестах вообще нет. Если говорить о том, что основное требование сводится к досрочным парламентским выборам – так этому никто и не противился. Мы сделали приглашение фракциям еще в пятницу, зачинщикам протеста уже была известна наша повестка, – сказал он.

Фуркулицэ также обратил внимание на то, что лидеры ПДС, критиковавшие за якобы несоблюдение эпидемиологических мер правительство Кику, сами “без всяких угрызений совести созвали людей на митинг”, который по сути был направлен против Игоря Додона.

– Плачевно, что люди, выходящие с благородными лозунгами, на площади вели себя неэтично. “Хотим голову Додона” – разве с таким плакатом подобает выходить избранному президенту? Мы слышали и более нецензурные высказывания. Действительно ли они необходимы? Зачем – чтобы и далее взвинчивать ситуацию в РМ? Для чего? Никто не сопротивляется выборам, ребята. Я говорил неоднократно: можете отправить в отставку правительство – отправляйте, законными методами. Нет – придёт время, и мы решим все вместе, как начать процедуру внеочередных выборов, – подытожил он.

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