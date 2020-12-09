Фуркулицэ: Некоторые прекрасно понимают, что в случае досрочных окажутся далеко не только от дверей, но и от ступенек парламента (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Некоторые прекрасно понимают, что в случае досрочных окажутся далеко не только от дверей, но и от ступенек парламента (ВИДЕО)

Представители многих парламентских партий заявляют, что хотят досрочных парламентских выборов, однако в действительности этого желают далеко не все, кто об этом говорит, отмечает председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Эти партии понимают, что при досрочных парламентских выборах они будут очень далеко не только от дверей, но и от ступенек парламента. Они никогда больше туда не войдут и отправятся на политическую свалку истории, – сказал Фуркулицэ.

Лидер фракции ПСРМ отмечает, что реально пройти в парламент могут социалисты, правые силы и партии Ренато Усатого и Илана Шора.

– Правые партии – это PAS, или час, или “ACUM”, или “после”. Какое-то название они придумают. Весь состав будущей правой коалиции будет диктовать Санду, и я сомневаюсь, что в ней найдется место Канду, Дьякову, Филипу и другим персонажам, – подчеркнул он в эфире передачи на частном телеканале. 

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