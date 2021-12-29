Фуркулицэ: Некоторые министры ещё не поняли, в чём заключаются их должностные обязанности

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Новая власть перепутала работу в правительстве с работой в НПО, где комфортный график работы и “красивые” зарплаты. Об этом в рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” заявил вице-председатель парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ.



Он отметил, что власть – это не “материальные преимущества”, а самопожертвование на благо улучшения жизни граждан.

– Очевидно, что своими заявлениями власть демонстрирует некомпетентность. Некоторые министры по-другому видели свой мандат, хотели получать зарплату больше, чем до сих пор. Я не работал в НПО, но, насколько я знаю, там более комфортный график работы, “красивые” зарплаты. Но, когда ты занимаешь государственную должность, ты должен работать с определённой самоотдачей, с любовью к стране. Человек должен работать с искренним желанием улучшить ситуацию в стране. Тут не работают ради собственных угод, – заявил Фуркулицэ.

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