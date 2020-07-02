Фуркулицэ назвал имена людей Плахотнюка в блоке “АКУМ” (ВИДЕО)

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В блоке “АКУМ” есть люди, которые лоббируют интересы Владимира Плахотнюка. Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале “НТВ-Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Речь, по его словам, идет о Юрие Реницэ, Лилиане Карпе и Октавиане Цыку, а также о Думитру Алайбе, чьи декларации в последнее время не соответствуют тому, о чём заявляет лидер партии, в которую он входит.

– Не будем лукавить: там есть люди Плахотнюка, как минимум 3+2. Последние события говорят о том, что, раз развивается такая заваруха, то пускают последние “патроны”. Мы сегодня видели еще двоих-троих депутатов, которые примыкают к предыдущим трем. Реницэ, Карп, Цыку – они ушли при первой же возможности. Есть следующие – мы видели, например, декларации Алайбы, не соответствующие декларациям лидера партии. Думаю, председатели данных формирований оценивают риск разрыва, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что в отношении депутатов “АКУМ” Плахотнюк, скорее всего, пока не будет применять тот же механизм, который использовался при подкупе депутатов ДПМ.

– Он их еще там держит. Придет время – такие же механизмы будут приняты и в отношении к оппозиции. Они не должны себя успокаивать, что всё у них хорошо, что их ряды крепки, а оборона непробиваема, – считает лидер фракции ПСРМ.

Названные депутаты данные заявления пока не прокомментировали.

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