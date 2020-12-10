Фуркулицэ: Наша главная задача – не допустить хаоса! (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Наша главная задача – не допустить хаоса! (ВИДЕО)

С этой точки зрения принятие бюджетно-налоговых документов крайне необходимо, подчеркнул председатель фракции ПСРМ в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”. 

– Будучи ответственной партией, мы выступаем за то, чтобы, вне зависимости от ситуации, страна вошла в новый год с принятым бюджетом. Это позволит увеличить зарплаты врачам, бюджетникам. Мы сделаем всё для того, чтобы правительство не ушло в отставку как минимум до принятия этих важных документов, – сказал Корнелиу Фуркулицэ. 

Напомним, на прошлой неделе депутаты приняли в первом чтении проекты государственного бюджета, социального и медицинского страхования и бюджетно-налоговой политики. На этой неделе разрабатываются поправки, которые впоследствии должно рассмотреть правительство и представить финальные варианты документов.

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