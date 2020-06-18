Фуркулицэ напомнил группировке Плахотнюка о необходимости соблюдать регламент парламента (ВИДЕО)

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Согласно регламенту парламента, депутат, который покинул ту или иную фракцию, должен сам об этом заявить, и в течение 6 месяцев он должен быть в парламенте в качестве “неприсоединившегося депутата”. Об этом на заседании законодательного органа напомнил председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Заявление было сделано после того, как недавно покинувшая фракцию ДПМ и примкнувшая к “Про-Молдова” зачитала с трибуны парламента законопроект от имени данной группы. Это вопиющее нарушение регламента законодательного органа возмутило Фуркулицэ.

– Мы видим, как неприсоединившиеся депутаты представляют законопроекты, якобы будучи частью каких-то групп или фракций. Но неприсоединившийся депутат не имеет право говорить от имени фракции, если он не является автором проекта, – сказал он.

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