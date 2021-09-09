Фуркулицэ напомнил депутатам ПДС о необходимости соблюдать регламент парламента (ВИДЕО)

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Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов напомнил депутатам ПДС с “короткой памятью” о том, как они, будучи в оппозиции, на каждом заседании парламента в течение 1-2 часов выдвигали свои инициативы для их включения в повестку дня. Корнелиу Фуркулицэ отметил, что тогда с этим их правом считались, и призвал нынешнее большинство поступать так же.

– Мы всё делали согласно регламенту, соблюдайте и вы его. Могу напомнить, как вы покидали зал в знак протеста, и что был у вас коллега, который на каждое заседание приносил по 3-4 листа проектов и зачитывал их. И мы терпеливо выносили их на голосование. Надеюсь, у вас не короткая память, большинство из вас ещё слишком молоды, чтобы не помнить об этом, – сказал социалист.

Реплика была вызвана недовольством депутатов ПДС тем, что оппозиция выступила со слишком большим количеством инициатив для внесения в повестку.

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