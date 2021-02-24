Фуркулицэ напомнил депутатам ПДС, что они говорили о решении КС меньше недели назад

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“Закон един для всех. Мы подчинимся любому решению Конституционного суда”, – обещал депутат ПДС Владимир Боля в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” менее недели назад. Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ напомнил об этом, комментируя последние нападки представителей данной партии на судей КС после вчерашнего вердикта.

– Он заверял нас, что они не являются нигилистами в области права и выполнят решение КС. Возможно, они думали, что это решение будет другим. Советую пропрезидентской партии не идти по пути нарушения Конституции, – сказал Фуркулицэ.

Он выразил надежду на то, что Майя Санду вернётся в правовое поле и сделает всё для того, чтобы избежать эскалации политического кризиса в условиях, когда в Молдове и без того сложная ситуация из-за пандемии.

Напомним, накануне КС признал указ Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицэ на пост премьера неконституционным. Решение было принято судьями единогласно.

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