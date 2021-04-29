Фуркулицэ: Нам известно, что в КС есть обращения об объявлении некоторых партий вне закона (ВИДЕО)

Фуркулицэ: Нам известно, что в КС есть обращения об объявлении некоторых партий вне закона (ВИДЕО)

Председатель фракции ПСРМ надеется, что Конституционный суд не станет вмешиваться в предвыборную кампанию и высказываться относительности конституционности или неконституционности тех или иных партий. Об этом Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках программы на “НТВ Молдова”. 

– Нам известно, что в КС есть обращения об объявлении некоторых партий вне закона. Надеемся, что Конституционный суд не пойдёт на это, – сказал он.

Фуркулицэ также осудил тот факт, что КС остаётся политическим инструментом в Молдове и что судьи порой принимают решения, которые совершенно не входят в их компетенцию – например, аннулирование российского кредита в прошлом году или даже вчерашнее решение об отмене режима чрезвычайного положения.

– Люди уже шутят, что КС отменит результаты футбольного матча или аннулирует весну. Доверие к Конституционному суду утрачено, что нежелательно для государственности нашей страны. После досрочных выборов мы должны обязательно вернуться к вопросу деятельности КС, – считает он. 

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