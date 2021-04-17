Фуркулицэ: Мы защитим Конституцию от трёх судей КС, узурпировавших власть в интересах Санду (ВИДЕО)

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Фракция ПСРМ зарегистрирует на следующей неделе в парламенте проект постановления о констатации факта узурпации КС тремя членами суда (Маноле, Шова, Рошка) в пользу политических интересов президента, нарушения присяги, которую они произнесли перед этим составом парламента, и потребует их отставки. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил глава фракции Корнелиу Фуркулицэ.

– На данный момент проект находится в разработке. На следующей неделе он будет представлен парламенту, и будет достаточного депутатов, которые за него проголосуют. Затем последуют другие юридические шаги. Мы докажем, что Конституция, конституционное право в стране существуют, и мы сможем защитить их от трёх человек, которые, как мы считаем, узурпировали власть, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что де-юре не было двух попыток избрания правительства.

– Президент должна была выдвинуть того кандидата, у которого была поддержка большинства. Он был и тогда, он есть и сейчас. Наказывать парламент роспуском за то, что президент не выполнила свои обязанности, – неконституционно, – добавил глава фракции ПСРМ.

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