Фуркулицэ: Мы считаем оптимальным проведение досрочных выборов после Пасхи

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Партия социалистов считает, что досрочные парламентские выборы должны состояться после пасхальных праздников. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”.

– Для запуска процедуры досрочных выборов нужно мнение не только социалистов, но и других фракций парламента. Мы считаем оптимальным их проведение в этом году после Пасхи. Я себе не представляю, как выборы могут проходить в период праздников – Пасхи или Радоницы. Поэтому мы считаем, что было бы хорошо, чтобы они состоялись сразу после Пасхи – непосредственно электоральный период или предвыборная кампания, – подчеркнул Фуркулицэ.

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