Фуркулицэ: Мы открыты к диалогу о досрочных выборах (ВИДЕО)

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Председатель парламентской фракции ПСРМ считает “эмоциональной” реакцию депутатов ПДС на последние решения законодательного органа в части принятия Декларации об узурпации власти тремя членами КС, а также отставки Домники Маноле. Корнелиу Фуркулицэ призывает представителей партии “Действие и солидарность” успокоиться и сесть за стол переговоров для определения даты и всех деталей организации досрочных парламентских выборов.

Заявление было сделано в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”.

– Мы открыты к обсуждениям и договорённостям по абсолютно всем процедурам, включая дату выборов, процессы, которые должны им предшествовать, законодательные акты, которые парламент должен принять, чтобы выборы прошли, определение финансовых средств, без которых голосование не может состояться, – сказал он.

Фуркулицэ также отметил, что ПСРМ по-прежнему считает, что следует вакцинировать от коронавируса как можно больше людей и закупить большое количество доз прививки, и только после этого начинать предвыборную кампанию. Социалисты полагают наилучшим периодом для этого конец августа – начало сентября.

Напомним, что этим утром к диалогу парламент и администрацию президента призвал председатель ПСРМ Игорь Додон.

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