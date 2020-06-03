Фуркулицэ: Мы не гонимся за лайками в соцсетях. Мы работаем для людей

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“ПСРМ занимается политикой для людей, для страны, а не сенсационными шоу, чтобы кого-то впечатлить”. Так прокомментировал председатель фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ результаты последнего социологического опроса.

Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, социалисты получили бы на них 55 мандатов.

– Понятно, что существуют различные реакции в общественном пространстве. Но нас радует признательность граждан страны, которые оценивают наш труд. В отличие от политиков из Фейсбука, мы, социалисты, ежедневно находимся в территориях. У нас есть местные организации почти в каждом селе, коммуне и городе. Мы не гонимся за лайками в социальных сетях, мы работаем вместе с людьми, общаемся с ними, слушаем их, предлагаем решения проблем, – написал Фуркулицэ.

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