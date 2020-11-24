Фуркулицэ: Мы намерены вернуть русскому языку статус языка межнационального общения (ВИДЕО)

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Пакет законов по Гагаузии, возврат российских каналов, инструкции к медикаментам на русском языке и его особый статус – на принятии всех этих инициатив, обещанных гражданам, намерены настаивать социалисты. Об этом в рамках программы на общественной радиостанции заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Отдельно он отметил законопроект о статусе русского языка, который накануне депутаты Партии социалистов уже зарегистрировали в парламенте.

– Главная цель этой инициативы – восстановить статус русского языка как языка межнационального общения, который фактически был подмят, когда Закон о функционировании языков был признан Конституционным судом устаревшим, – пояснил Фуркулицэ.

Напомним, что инициатива была внесена в законодательный орган, ее рассмотрят на ближайших заседаниях парламента.

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