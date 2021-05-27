Фуркулицэ: Мы добьёмся принятия новым парламентом всех наших социальных инициатив (ВИДЕО)

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Коммунисты и социалисты превратят в законопроекты все обещания, которые они дают гражданам, и примут их сразу после прихода к власти по результатам досрочных парламентских выборов. В первую очередь речь идёт о социальных законах – о которых говорилось до сих пор и о которых ПКРМ и ПСРМ будут говорить в этой предвыборной кампании. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

– Во-первых, это те программы, которые действовали до 2009 года, но после были приостановлены. Это и «Молдавское село» – проект Партии коммунистов, направленный на развитие населённых пунктов страны. Инфраструктурные проекты, касающиеся школ, детских садов, больниц, дорог, проекты для развития промышленности, строительство промышленных парков, – рассказал он.

Особое место в повестке блока занимают социальные инициативы. Так, Корнелиу Фуркулицэ напомнил, что по инициативе ПСРМ был снижен возраст выхода на пенсию, введена двойная индексация пенсий ежегодно, предоставляется финансовая помощь пожилым людям. Работа в этом направлении будет продолжена.

– Мы уже объявили о намерении предоставить пенсионерам помощь в размере 1000 леев и этой осенью. Кроме того, наша инициатива по предоставлению компенсации за электроэнергию, которая была отклонена президентом, будет снова зарегистрирована, мы проголосуем за этот проект, и он вступит в силу. Мы будем бороться за каждую социальную инициативу, и сделаем всё для того, чтобы все они были приняты новым парламентом, – заверил он.

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