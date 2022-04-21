Фуркулицэ: Мудряк перешёл дорогу людям с определёнными интересами. Это выдуманное дело, мы докажем, что все наши коллеги – достойные и честные люди!

Фуркулицэ: Мудряк перешёл дорогу людям с определёнными интересами. Это выдуманное дело, мы докажем, что все наши коллеги – достойные и честные люди!

Выдуманное дело, как и в отношении другого представителя ПСРМ, председателя Кагульского района Марчела Ченушэ. Так ходатайство генерального прокурора о снятии иммунитета с депутата Партии социалистов Раду Мудряка прокомментировал вице-председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. 

– Это выдуманное дело. Затрагивается деятельность 2011 года, когда Мудряк не был депутатом. Он не сопротивляется, сотрудничает со следствием и готов явиться по любому запросу прокуроров. Наш коллега просто перешёл дорогу людям с определёнными интересами, и вскоре вы узнаете их имена. Влияние Демпартии на органы прокуратуры сохранилось. Мы будем бороться и докажем, что все наши коллеги – достойные и честные люди, – сказал Фуркулицэ. 

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