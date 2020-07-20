Фуркулицэ: Многомиллионные инвестиции олигархов в покупку депутатов обернулись банкротством

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Альянс хаоса Санду-Канду-Плаха-Шор находится в оппозиции по отношению к собственному народу. Вся страна видела сегодня в прямом эфире, какой хаос творили депутаты этой коалиции, заинтересованной исключительно в защите похищенного у народа Международного аэропорта Кишинева и тех, кто украл миллиарды. Об этом на своей странице в соцсети пишет председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фукркулицэ.

– Они хотели, чтобы этот хаос был по всей стране после отставки правительства Кику. Но их циничные планы провалились! А многомиллионные инвестиции олигархов в приобретение депутатов обернулись банкротством, – отмечает он.

Вызывает сожаление, пишет Фуркулицэ, то, что депутаты Майи Санду и Андрея Нэстасе попали в олигархический капкан.

– Надеемся, что они поймут, какую ошибку совершили, и больше не наступят на те же грабли. Мы открыты к широкой дискуссии с ДПМ, ПДС и ППДП для поиска лучших решений для страны и граждан. А место представителей мафиозно-олигархических партий – в тюрьме, а не в парламенте, – подытожил социалист.

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