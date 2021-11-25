Фуркулицэ – министру финансов: Плохому танцору всегда мешает оппозиция (ВИДЕО)

Фуркулицэ – министру финансов: Плохому танцору всегда мешает оппозиция (ВИДЕО)

Вице-председатель фракции БКС в парламенте Корнелиу Фуркулицэ призвал министра финансов Думитру Будянского не жаловаться, как он это постоянно делает, и винить во всех своих неудачах оппозицию, а засучить рукава и приступить к работе. Заявление было сделано на заседании законодательного органа. 

– Плохому танцору всегда мешает оппозиция, – сказал Фуркулицэ, обращаясь к Будянскому. 

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